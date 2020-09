Coronavirus: 11 nuovi positivi in Alto Adige su 1.529 test

(ANSA) - BOLZANO, 17 SET - Undici nuovi casi di positività al coronavirus si registrano in Alto Adige, nelle ultime 24 ore, sulla base della valutazion e di 1.529 tamponi. Lo riferisce l'Azienda sanitaria altoatesina.

Il numero totale (corretto con quattro unità in più) delle persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale a 3.183.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 15, mentre due sono in terapia intensiva. I pazienti in isolamento nella struttura di Colle Isarco sono 38 e le persone in isolamento domiciliare sono 1.672, delle quali 66 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. (ANSA).