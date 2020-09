Coronavirus: 33 nuovi casi in Trentino, 3 nelle scuole

(ANSA) - TRENTO, 16 SET - I casi di contagio da coronavirus in Trentino oggi sono 33, di cui 13 connessi al mondo della lavorazione delle carni. I ricoveri sono 13. I minori contagiati sono tre, di cui uno in una scuola materna dell'altopiano di Pinè, uno in una scuola elementare della val di Sole e uno in un istituto superiore di Rovereto. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 2.528.

I casi emersi nelle scuole - è stato detto in conferenza stampa in Provincia - riguardano un bambino asintomatico della scuola materna, a cui è stato fatto il test a causa di ricorso alle cure mediche per una caduta, un bambino delle elementari segnalato dal pediatra per sintomi compatibili al Covid-19 e un ragazzo delle superiori collegato a un focolaio conosciuto con famigliare positivo. In tutte le situazioni è stato attuato il protocollo provinciale, con messa in isolamento degli studenti delle classi interessate.

"I protocolli stanno funzionando, anche grazie al lavoro che stiamo facendo sugli asintomatici", ha commentato il direttore del dipartimento di prevenzione Apss, Antonio Ferro. (ANSA).