Comunali Trento, al voto in 99.140

(ANSA) - TRENTO, 16 SET - A Trento, per le elezioni comunali gli aventi diritto al voto sono 99.140, per il referendum costituzionale 88.566. Si vota in 98 seggi (più quelli volanti, speciali e per i militari) dalle ore 7 fino alle 23 di domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 21.

L'eventuale ballottaggio, nel caso in cui nessuno dei candidati sindaco superi il 50% dei voti validi, si svolgerà domenica 4 ottobre con orario 7-21. Lo scrutinio delle schede del referendum si svolgerà lunedì dalle 15 in poi, lo scrutinio delle schede delle elezioni comunali inizierà invece martedì alle 9. (ANSA).