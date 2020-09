Cinquemila euro di multa per tir in Autobrennero

(ANSA) - BOLZANO, 16 SET - Un tir con targa straniera ha 'collezionato' ben 5000 euro di multa in autostrada del Brennero. Il trasporto eccezionale è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale nei pressi del casello autostradale di Bressanone. Gli agenti hanno così scoperto il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, come anche che la ditta straniera stava effettuando un trasporto per terzi all'interno del territorio nazionale, il cosiddetto cabotaggio, eccedendo il numero consentito di trasporti. E' scattata così la multa di 5000 euro e il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi. (ANSA).