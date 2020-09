Bando Pmi Covid, finanziate 24 iniziative

(ANSA) - TRENTO, 16 SET - Pubblicato l'elenco delle 24 iniziative finanziate nell'ambito del bando Pmi Covid di Trentino Sviluppo. Ammesse a contributo, fino a 50.000 mila euro, circa un quarto delle 105 domande pervenute. I contributi a fondo perduto sono stati messi in campo dalla Provincia autonoma di Trento, attingendo ad un finanziamento complessivo di un milione di euro.

Le iniziative riguardano misure anti-contagio, sviluppo di soluzioni per monitorare il distanziamento sociale, piattaforme per incentivare la mobilità smart, nuovi dispositivi per la sanificazione in ambito aziendale e per incentivare la ripartenza della stagione sciistica. (ANSA).