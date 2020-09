Università Trento, ripartite le lezioni in presenza

(ANSA) - TRENTO, 15 SET - Nelle sedi dell'Università di Trento si sono tenute nella giornata di ieri le prime lezioni in presenza, mentre nei prossimi giorni riprenderà l'attività didattica per tutti i corsi di studio. L'accesso ai dipartimenti - si legge in un comunicato dell'ateneo - è limitato alle lezioni, e tutti gli studenti devono registrare ingresso e uscita con il proprio smartphone, attraverso l'applicazione "UniTrentoApp". Sulle entrate di ogni sede si trovano degli appositi QrCode che diversificano i percorsi al fine di limitare assembramenti nei corridoi.

"Quella che abbiamo vissuto negli ultimi mesi non è la vera università, perché fare l'università significa guardarsi in faccia, parlarsi, conoscere persone nuove, studiare nei laboratori e nelle biblioteche", ha detto il rettore Paolo Collini in un videomessaggio di benvenuto agli studenti.

Nelle prossime settimane saranno pubblicate le modalità con le quali gli studenti e le studentesse potranno richiedere un contributo per il traffico dati. (ANSA).