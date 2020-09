Scuola: Achammer, salute bimbi al primo posto

(ANSA) - BOLZANO, 15 SET - "La salute dei bambini e delle loro famiglie è sempre al primo posto. Per questo motivo le misure anti contagio nelle scuole sono sensate e indispensabili". Lo ha ribadito l'assessore altoatesino Philipp Achammer alla luce dei primi casi covid registrati in scuole e asili. "Gestire l'emergenza covid nelle scuole - ha aggiunto - rappresenta una grande sfida per tutti, ma le scuole sono pronte e i protocolli di sicurezza sono stati messi a punto". "Siamo in grado di reagire subito per evitare in questo modo un nuovo lockdown", ha concluso Achammer. (ANSA).