Nuove scintille Schuler-Movimento anti-pesticidi

(ANSA) - BOLZANO, 15 SET - E' durata poco la "tregua" annunciata tra l'assessore altoatesino Arnold Schuler e i rappresentanti del movimento antipesticidi. E' stata infatti confermata la manifestazione in programma questa mattina davanti al tribunale di Bolzano, dove dovrebbe svolgersi la prima udienza del processo per diffamazione. Gli ambientalisti giustificano la scelta con il fatto che la querela non è stata ancora formalmente ritirata.

Schuler, interpellato dall'ANSA, si dice perplesso. "E' evidente che non possiamo raccogliere le firme di 1600 contadini per il ritiro della querela in una notte. Ovviamente siamo di parola e mi ritirerò anche come parte civile. La manifestazione è solo di uno show". Schuler ribadisce di voler per questo motivo chiedere il rinvio dell'udienza, "ma serve il consenso della controparte". (ANSA).