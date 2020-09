Famiglia: assegno Covid per minori in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 SET - La Provincia di Bolzano sostiene le famiglie colpite dalla crisi per la pandemia da Covid-19 con un assegno di 400 euro una tantum per ogni figlio minorenne. Le domande - ha spiegato l'assessora Waltraud Deeg in conferenza stampa - possono essere presentate entro il 30 ottobre presso i Distretti sociali di riferimento. "La trattazione avverrà in modo semplice e poco burocratico, come avvenuto per l'Aiuto immediato e il contributo straordinario al canone di locazione e per le spese accessorie", ha aggiunto Deeg. (ANSA).