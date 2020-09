Coronavirus: 20 nuovi positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 15 SET - Sono 20 i nuovi casi positivi da coronavirus rilevati oggi in Trentino su 621 tamponi analizzati ieri. Lo rende noto l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

La maggior parte (17) non presenta sintomi, mentre tre sono collegati ai recenti focolai. Fra i positivi non c'è nessun minorenne. Scendono anche i ricoveri: oggi sono 9, e nessun paziente è in rianimazione. (ANSA).