Austria: semaforo Covid arancione a Vienna e Innsbruck

(ANSA) - BOLZANO, 15 SET - Peggiora l'andamento epidemiologico in Austria e il semaforo Covid, che indica il rischio contagio, passa - per la prima volta - ad arancione a Vienna, Innsbruck e in altri 5 comuni. Simile al bollettino valanghe, arancione rappresenta il grado 3 di 4. L'Austria ha attualmente 5.774 casi (+382 in un giorno).

Solo a Vienna si registrano una settantina di casi nelle scuole, che riguardano 55 studenti, 6 insegnanti e 9 collaboratori. Tutte le classi con casi Covid sono in quarantena. Il passaggio ad "arancione" non comporta comunque la chiusura delle scuole e il passaggio al didattica a distanza, come temuto in un primo momento, ha precisato in mattinata una portavoce del ministro Heinz Fassmann. (ANSA).