Zingaretti, scuola passaggio verso ritorno alla vita

(ANSA) - BOLZANO, 14 SET - "La riapertura delle scuole è un altro passo verso la vita, fondamentale per il futuro del Paese". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti intervenendo in campagna elettorale a Bolzano. "L'Italia - ha ricordato - è stata la prima democrazia occidentale ad affrontare a testa alta la tragedia del Covid. Purtroppo ora ci sono Paesi che stanno tornando al lockdown e hanno il virus fuori controllo, mentre noi riapriamo le scuole e diamo un segnale di fiducia che dobbiamo a tutti le ragazze e i ragazzi", ha concluso.

"L'odio non ha mai creato sicurezza. L'insicurezza è infatti figlia dei decreti di Salvini". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, a Bolzano in vista delle comunali del 20 e 21 settembre. "Queste elezioni sono una sfida tra chi urla e chi costruisce soluzioni", ha proseguito Zingaretti. "La destra è brava a raccontare i problemi ma non a risolverli. Dall'Europa, che la destra voleva distruggere, sono in arrivo 300 miliardi di euro per rilanciare il lavoro, le imprese, le scuole, l'innovazione, la digitalizzazione e la green economy", ha aggiunto. "Lo tsunami Covid ha messo in ginocchio l'intero sistema, ma noi ora ricostruiamo la speranza e rilanciamo lo sviluppo". Secondo Zingaretti, la destra "è stata sconfitta dalla storia e se fosse stata al governo ora saremmo più soli".

"Il Pd - ha concluso il segretario - è tornato ad essere una garanzia e una certezza per l'Italia che vede i problemi e non si arrende". (ANSA).