Scuola: Trento, in funzione sala operativa in Provincia

(ANSA) - TRENTO, 14 SET - Aperta dalle 6 di questa mattina in Provincia a Trento la sala operativa per l'inizio dell'anno scolastico per gli oltre 70.000 studenti in 350 istituti.

In Sala Fedrizzi si sono riuniti i responsabili dei Vigili del fuoco, presente il presidente della Federazione dei volontari, il Servizio Gestione strade, Trentino Trasporti, Dipartimento istruzione ed Azienda sanitaria per garantire il presidio sulla ripresa delle lezioni a sei mesi dal lockdown.

"Il compito della sala operativa - spiega il dirigente Raffaele De Col - è di controllare gli accessi alla città, verificare i flussi dei passeggeri alle stazioni, gli assembramenti alle fermate dei bus e gli ingressi alle strutture scolastiche. Inoltre, ed è il compito principale, caso di emergenza sanitaria riusciamo a garantire il miglior coordinamento con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari".

Poco dopo le ore 7 ha fatto visita anche il commissario del Governo, Sandro Lombardi, e quindi l'assessore all'istruzione, Mirko Bisesti, che hanno voluto accertare di persona l'attività: "In questi mesi - ha commentato il commissario - tutte le istituzioni hanno lavorato in Trentino per garantire l'apertura in sicurezza della scuola. Il monitoraggio di oggi serve a verificare le reali esigenze ed eventualmente a migliorare ancor più il servizio". (ANSA).