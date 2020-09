Furgone con 11 targhe diverse, fermato ladro di monopattini

(ANSA) - BOLZANO, 14 SET - La squadra mobile di Bolzano ha fermato un cittadino italiano di 33 anni per riciclaggio e furto aggravato. L'uomo è infatti sospettato di una serie di furti di biciclette e monopattini elettrici a Bolzano. L'uomo girava infatti con un furgone, al quale nel giro di venti giorni sono state applicate undici targhe diverse, per trarre in inganno gli inquirenti. Nei giorni scorsi una pattuglia ha rintracciato il furgone, con targhe rubate due giorni prima ad Egna. Al suo interno arnesi di scasso e un monopattino rubato qualche ora prima in via Macello. Durante i controlli è stato recuperato anche un motorino, rubato a Postal. (ANSA).