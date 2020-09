Coronavirus: 49 casi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 SET - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.273 tamponi. Sono stati registrati 40 nuovi casi positivi, che sono da attribuire in parte ai raccoglitori di mele (15), che vengono testati al loro arrivo in Italia, e al focolaio del salumificio di Chiusa (6). Sale a 15 (+2) il numero dei pazienti nei normali reparti ospedalieri, mentre resta uno il numero dei ricoveri in terapia intensiva Covid.

Sono 9 i nuovi casi positivi al Covid 19 in Trentino su 1166 tamponi analizzati. L'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari che specifica come siano 3 i soggetti sintomatici, mentre gli altri 6 sono stati individuati grazie all'attività di screening.

L'azienda fa sapere inoltre che tra i nuovi contagiati 1 solo è ascrivibile ai recenti focolai. (ANSA).