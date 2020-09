Incidenti montagna:climber muore sullo Sciliar in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 12 SET - Un climber ha perso la vita questa mattina durante la scalata dello Sciliar in Alto Adige.

L'alpinista stava procedendo lungo la Burgstallkante, quando ha perso l'appiglio precipitando per 200 metri. L'uomo è morto sul colpo. La salma è stata recuperata dal soccorso alpino in collaborazione con l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri. (ANSA).