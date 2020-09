Viabilità: passo Resia chiuso dopo frana

(ANSA) - BOLZANO, 11 SET - Passo Resia è attualmente chiuso per una frana, che ieri sera ha invaso la statale tra S.

Valentio alla Muta e Curon. Il traffico viene deviato per il Brennero. La strada potrebbe riaprire in giornata.

Il traffico che attualmente passa per passo Resia è comunque limitato per lavori sul versante austriaco. La B180 Reschen Straße tra Nauders e Pfunds-Kajetansbrücke è infatti chiusa al traffico da lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:00. Il traffico leggero, veicoli con rimorchi fino a 6,5 m di lunghezza ed autobus fino a 13 m di lunghezza complessiva possono deviare attraverso la B185 Martinsbrucker Straße e la B184 Engadiner Straße. Per tutti gli altri veicoli è necessario deviare ampiamente attraverso il Brennero o di attendere la riapertura della strada. (ANSA).