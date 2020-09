Guida ubriaco tir con mezzo militare

(ANSA) - BOLZANO, 11 SET - La polizia stradale ha fermato sull'autostrada del Brennero, nei pressi di Bressanone un tir che stava trasportando un mezzo militare. L'autista è risultato positivo all'alcoltest con un test del 2,3.

La pattuglia è intervenuta su segnalazione del Centro Operativo Autostradale perché il trasporto eccezionale sbandava vistosamente e aveva anche urtato contro il guardrail laterale, come avevano riferito alcuni automobilisti.

La patente di guida del bosniaco è stata ritirata e lo stesso è stato deferito all'autorità giudiziaria per reato di guida in stato di ebbrezza alcolica con le aggravanti specifiche previste per i conducenti professionali. (ANSA).