Fraccaro, su Ricovery Fund Ue chiede di fare 'alla trentina'

(ANSA) - TRENTO, 11 SET - "Sviluppo sostenibile, economia circolare, digitalizzazione, innovazione e inclusione sociale soprattutto per donne e giovani. Con tempi certi di erogazione e realizzazione dei progetti: l'Europa in questo caso ci chiede di fare 'alla trentina'". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro a proposito dell'utilizzo del Recovery Fund.

"Sono peraltro le ricette che come Movimento 5 Stelle proponevamo 20 anni fa al paese. Non ci sono comunque ad oggi linee guida stabili, ma posso dire che ci sarà grande attenzione rispetto al monitoraggio delle tempistiche", ha aggiunto Fraccaro. Per il Trentino le ultime stime circolate parlano di circa 2 miliardi in arrivo, "io però non voglio dare cifre.

Quello che conterà davvero sarà l'alto tasso innovativo dei progetti presentati", ha aggiunto il sottosegretario, che sempre nel corso della sua visita ha suggerito come linee di sviluppo la creazione di una "bio-valle" e l'investimento nel settore aerospaziale. (ANSA).