Droga: polizia locale Trento sequestra hashish e cocaina

(ANSA) - TRENTO, 11 SET - Il Nucleo civico della Polizia locale di Trento ha denunciato un cittadino algerino nel corso dei controlli in piazza Dante per la prevenzione ed il contrasto del degrado urbano e la repressione del piccolo spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno notato l'uomo, senza fissa dimora, già conosciuto in quanto colpito da un ordine di allontanamento dal territorio nazionale a seguito di una segnalazione della stessa Polizia locale per occupazione abusiva di edificio e per altre attività illegali. L'uomo è stato visto aggirarsi più volte all'interno dei giardini, avvicinando persone note per il consumo di sostanze stupefacenti. Insospettiti, gli agenti lo hanno fermato e, dopo averlo perquisito, gli hanno trovato addosso 8 dosi di hashish e una somma di denaro presumibile provento di spaccio. Da qui la denuncia oltre che per il reato di spaccio anche per l'inottemperanza al decreto di espulsione.

Gli agenti del Nucleo civico, su segnalazione di una residente, hanno inoltre rinvenuto e sequestrato oltre 5 grammi di cocaina confezionata in 13 dosi nascoste in una siepe lungo una delle principali vie di accesso al centro storico, presumibilmente per essere poi venduta al dettaglio ai giovani della movida serale. (ANSA).