Autostrade: A22 introduce pedaggio contactless

(ANSA) - BOLZANO, 11 SET - Con un investimento di circa un milione di euro, il comitato esecutivo dell'Autobrennero ha deciso la migrazione online degli impianti di pagamento in modo da evitare problemi relativi a insolvenze e commissioni, ma soprattutto in modo da consentire il pagamento con tutti i circuiti europei e il sistema contacless.

A breve, per saldare il pedaggio in A22 basterà un rapido gesto con la carta di credito, per arrivare poi a smartphone e altri dispositivi portatili, una novità particolarmente utile in questa fase di contrasto alla diffusione del Covid-19. La migrazione online degli impianti non guarda solo al presente, perché consentirà di supportare tutti gli applicativi di pagamento che verranno sviluppati nel prossimo futuro per renderlo il più automatico, semplice e rapido possibile. (ANSA).