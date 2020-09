Alto Adige: migliorano condizioni ass. Bessone (2)

(ANSA) - BOLZANO, 11 SET - Migliorano le condizioni di salute dell'assessore altoatesino Massimo Bessone, ricoverato in ospedale a Bolzano per una meningite virale. Si avvicina la data di dimissioni dal reparto di Neurologia dell'Ospedale di Bolzano, in cui lo stesso è ricoverato da due settimane, fa sapere il suo staff.

Tre settimane fa ha avuto i primi sintomi di una meningite virale. Dopo qualche giorno di ricovero nella Medicina interna all'Ospedale di Bressanone, l'assessore era stato trasferito d'urgenza nel reparto di Neurologia a Bolzano. "Ringrazio i medici e le infermiere per il loro impegno ed i risultati raggiunti. Ringrazio tutti quelli che mi sono vicini in questo momento particolare. Ringrazio i giornalisti per aver rispettato la mia persona, la mia privacy," comunica l'assessore. "Spero di ritornare presto a casa dalla mia famiglia", conclude. (ANSA).