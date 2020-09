Elisoccorso ora atterra direttamente sull'ospedale di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 10 SET - Da oggi l'elicottero dell'elisoccorso provinciale può atterrare sulla nuova piattaforma ubicata sul tetto dell'ospedale di Bolzano. In questo modo, le persone ferite potranno essere portate direttamente nella "Shock Room" e trattate ancora più velocemente. Una pietra miliare nell'assistenza d'emergenza in Alto Adige.

Fino ad ora, i circa 900 pazienti che ogni anno venivano elitrasportati all'ospedale di Bolzano, arrivavano nei pressi del Pronto Soccorso o alla sede del Servizio di emergenza della Croce Bianca che si trova nelle immediate vicinanze dell'ospedale. Da lì venivano accompagnati fino al Pronto Soccorso con l'ambulanza che già li attendeva. "Nonostante il lavoro di squadra sia sempre stato superveloce, l'atterraggio diretto sul tetto del nuovo ospedale con collegamento diretto tramite ascensore alla shock room, rappresenta un grande guadagno in termini di tempo e quindi anche di assistenza", afferma soddisfatto il Direttore generale Florian Zerzer.

