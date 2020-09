Coronavirus: esperta, andamento preoccupante in Austria

(ANSA) - BOLZANO, 10 SET - La virologa Elisabeth Puchhamer-Stoeckl, membro della commissione Covid del governo viennese, - interpellata dall'Apa - definisce "preoccupante" l'andamento della pandemia in Austria. Attualmente si registrano 500 nuovi casi al giorno. Mentre a giugno ci furono complessivamente solo 400 infettati su tutto il territorio nazionale, ora sono dieci volte tanto, ovvero 4.072.

A Innsbruck con ogni probabilità domani scatterà il giallo del semaforo Covid. Ne è convinto il governatore tirolese Günther Platter. Il semaforo è stato introdotto pochi giorni fa dal governo austriaco. Simile al bollettino valanghe, con quattro colori, indica l'andamento epidemiologico e il rischio contagio.

In Tirolo già Kufstein risulta zona 'gialla'. Questo comporto la reintroduzione dell'obbligo di mascherina nei negozi e nei ristoranti per i camerieri. A scuola va indossata ovunque, tranne in classe, mentre per eventi senza posti assegnati scatta un tetto di 100 partecipanti al chiuso e 2.500 all'aperto.

