Coronavirus: aumentano casi in Alto Adige, +20

(ANSA) - BOLZANO, 10 SET - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.100 tamponi. Sono stati registrati 20 nuovi casi positivi. Sono 1.274 persone in isolamento domiciliare, delle quali 50 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Ieri erano 1.063 le persone in quarantena. Resta invariato il numero di pazienti si trovano in normali reparti ospedalieri (8), mentre la terapia intensiva Covid risulta attualmente vuota.

L'aumento dei casi in Alto Adige non è da ricondurre a un focolaio. 5 dei 20 casi odierni riguardano infatti raccoglitori di mele che al loro arrivo in Alto Adige vengono testati. Gli altri sono altoatesini che rientrano dalle vacanze all'estero oppure lavoratori stranieri che tornano dalle vacanze nei loro paesi di origine.