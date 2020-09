Cocaina e hashish in borsa, arrestata coppia

(ANSA) - BOLZANO, 10 SET - Un bolzanino di 54 anni e la sua compagna rumena di 30 anni sono stati arrestati ieri sera al casello autostradale Bolzano Sud. La loro vettura è stata fermata dalla squadra mobile per un controllo ma il comportamento nervoso dei due ha insospettivo gli agenti.

Durante un controllo più approfondito nella borsa della donna sono stati trovati due etti di cocaina e uno di hashish. L'uomo con precedenti è stato portato in carcere, mentre la donna, visto che si trova in stato di gravidanza, si trova ora agli arresti domiciliari. (ANSA).