Turismo: per lo scampolo d'estate si sale sulle cime del Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 09 SET - Niente di meglio della natura incontaminata e degli scenografici panorami dell'arco alpino del Friuli Venezia Giulia, per godersi un insolito soggiorno di fine estate nel segno del relax, del contatto con l'ambiente, del benessere psicofisico e anche del buon cibo. È la proposta per questo scampolo di estate per coloro che scelgono la montagna.

A partire dal Tarvisiano, con la sua foresta millenaria da 24.000 ettari, la più vasta foresta demaniale d'Italia, un polmone verdissimo al confine tra Austria e Slovenia, che vanta anche l'abete rosso di risonanza, materia prima per strumenti di altissimo pregio musicale creati in tutto il mondo, il Friuli Venezia Giulia offre numerose proposte innovative molto adatte a rigenerare corpo, mente e spirito, anche praticando sport ed escursionismo in uno scenario unico.Per rendere ogni soggiorno piacevole, comodo, senza stress, PromoTurismoFVG ha creato, per esempio, l'"abbonamento estivo" per un carnet di 10 corse utilizzabili nell'arco dell'intera stagione sugli impianti di risalita del Fvg.

Settembre è il mese ideale per escursioni e visite che sono modellate come vere e irripetibili "esperienze": dall'esplorazione delle Dolomiti Friulane e del loro Parco con discesa di canyoning nella forra del Ciafurle del borgo di Claut, (11/18/25 Settembre), fino alla visita guidata a Sappada vecchia, uno dei borghi più belli d'Italia, ogni giovedì fino al 24 settembre, e dallo "storytelling" di Forni di Sopra, con visita al paese alla scoperta delle sue antiche leggende, fino alla escursione in E-Bike in quota per un giro delle Malghe sul Monte Zoncolan a partire dalla località di Sutrio (il 12,19 e 26 settembre).

Di grande interesse anche le proposte del "Forest Bathing" nella foresta di Tarvisio, attività di terapia forestale con miglioramenti sulla salute certificati; ma anche le escursioni alle cascate gemelle nelle Valli del Torre, le passeggiate a piedi nudi lungo il fiume nelle Valli del Natisone, il nordic walking sul Carso triestino.

E per gli appassionati di trekking? Ovviamente camminate in montagna, i sentieri sappadini sono online grazie all'applicativo Outdooractive, un sistema di mappatura che cataloga 147 percorsi aggiornati. (ANSA).