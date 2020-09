Referendum: Fraccaro, altoatesini conoscono i vantaggi

(ANSA) - BOLZANO, 09 SET - "Gli altoatesini possono solo votare sì al referendum, perché conoscono bene i vantaggi di avere più peso al Senato". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, intervenendo a Bolzano, dove il 20 e 21 settembre si rinnova anche il consiglio comunale, ricordando che i rappresentanti Svp sono spesso stati l'ago della bilancia al Senato.

Secondo Fraccaro, "abbinare sempre elezioni locali alle sorti del governo significa indebolirlo, anche per quanto riguarda i rapporti internazionali". "I temi centrali nazionali e europei, come la transizione energetica e la digitalizzazione, sono quelli che Beppe Grillo gridava 20 anni fa nelle piazze.

Gentiloni - ha proseguito Fraccaro - ieri ha parlato di salario minimo europeo, che è stata una della condizione per la quale il Movimento 5 stelle per far partire la commissione europea di Von der Leyen".

Per quanto riguarda invece l'iscrizione di medici che parlano solo tedesco all'ordine di Bolzano per poter esercitare la libera professione il sottosegretario ha ricordato che "questa norma è stata concordata con il governo locale e i rappresentanti della Svp al Senato, sulla quale però sono stati sollevati dubbi di costituzionalità e istanza dell'ordine dei medici nazionali". (ANSA).