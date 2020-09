Obc Transeuropa studia attivismo politico transnazionale

(ANSA) - TRENTO, 09 SET - Osservatorio Balcani e Caucaso (Obc) Transeuropa, unità operativa del Centro per la cooperazione internazionale di Trento, ha ottenuto un finanziamento dell'Unione europea - assieme a 5 partner europei - per uno studio sull'attivismo politico transnazionale.

Il progetto, "Transnational Political Contention in Europe (TraPoCo)", della durata di 36 mesi , è sostenuto dalla Commissione europea nell'ambito dell'azione Jean Monnet del programma Erasmus+.

Il consorzio protagonista dell'iniziativa, che vede capofila la Scuola Normale Superiore di Pisa con la professoressa Donatella Della Porta, è formato oltre a Obc Transeuropa, anche dall'Università di Belgrado, University College Dublin, Boku University-Vienna, dall'ong The Good Lobby e vede la collaborazione come partner associato dell'Università di Trento.

Il progetto - dice una nota - riunisce studiosi di aree disciplinari diverse - dalla sociologia, al diritto, agli studi europei - con l'intento di sviluppare un programma di ricerca congiunto, arricchire l'offerta didattica delle università partner e promuovere il dialogo tra l'accademia e il resto della società attraverso seminari, una Summer school internazionale e diversi incontri con i decisori politici a livello nazionale ed europeo. Al centro del lavoro di ricerca c'è il ruolo di attori sociali come movimenti, organizzazioni non governative, attivisti, sindacati, nell'approfondire lo spazio dei diritti e della democrazia in Europa attraverso lo studio delle diverse forme di azione collettiva da questi impiegate (proteste, advocacy, attivismo legale) per promuovere le loro istanze ed esercitare pressione sui governi nazionali e sulle istituzioni europee. (ANSA).