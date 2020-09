Disinnesco ordigno bellico il 27 settembre a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 09 SET - La bomba d'aereo americana della seconda guerra mondiale dal peso lordo di 500 libbre ritrovata in piazza Verdi, in centro storico a Bolzano, sarà disinnescata presumibilmente domenica 27 settembre prossimo. La decisione è stata presa nel corso di una riunione promossa dal Commissariato del Governo alla presenza dei rappresentanti di Comune di Bolzano, Provincia, Esercito, Forze dell'Ordine e Protezione Civile Provinciale e Comunale.

Le operazioni di disinnesco saranno definite nei dettagli nel corso dei prossimi giorni, così come le modalità di evacuazione della zona che ricalcheranno, a grandi linee, quelle adottate lo scorso autunno in occasione di un analogo rinvenimento di un ordigno bellico sempre in un cantiere nella zona di piazza Verdi. Lo scorso ottobre 4.000 bolzanini della zona rossa avevano dovuto lasciare i loro appartamenti, mentre 60.000 residenti nella zona gialla erano dovuti rimanere in casa.

(ANSA).