Coronavirus: in Trentino sette nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 09 SET - I nuovi casi di persone positive al Covid in Trentino sono sette, di cui uno direttamente riconducibile al settore carni. Due i minorenni. I tamponi effettuati sono complessivamente 1.251.

Lo ha fatto sapere, durante una conferenza stampa, il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti. "Il dato dimostra come il focolaio riferito al settore carne sia in fase di esaurimento, e che i protocolli adottati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari funzionano", ha detto Fugatti. (ANSA).