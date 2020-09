Alto Adige: Renzi, Bolzano capoluogo d'Europa

(ANSA) - BOLZANO, 09 SET - "Gli autonomisti in Alto Adige fanno fatica a votare partiti sovranisti, come la Lega e Fdi, che non sono nient'altro che la Afd in Germania e la Le Pen in Francia. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, incontrando in campagna elettorale per le comunali il sindaco uscente Renzo Caramaschi.

"Con Caramaschi - ha detto Renzi - Bolzano ha recuperato una forte leadership nel suo territorio e non è solo il capoluogo dell'Alto Adige ma dell'Europa".

Renzi ha auspicato una rielezione del sindaco al primo turno. In riferimento alla giunta provinciale Svp-Lega Renzi ha detto: "Ho un rapporto fantastico con il governatore Kompatscher, che ho incontrato, e con la Svp, comprendiamo, alla luce del risultato elettorale alle provinciale, ma non condividiamo la scelta fatta per la giunta provinciale, che però non fa venire meno il lavoro fatto assieme".Per quanto riguarda il risultato del suo partito Renzi ha detto di attendere il risultato. "Siamo una piccola start up", ha aggiunto.

Interpellato dai cronisti sull'esito del referendum, il leader di Italia Viva ha ribadito:"Ho perso il mio lavoro per colpa dell'ultimo referendum e mi sono promesso di non personalizzare mai più un referendum che comunque sarà solo il punto di partenza e di certo non di arrivo della riforma costituzionale", ha concluso Renzi. (ANSA).