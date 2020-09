A esame patente con microcamera

(ANSA) - BOLZANO, 09 SET - Si è presentato all'esame per la patente con una microtelecamera nascosta sotto la camicia, ma è stato scoperto e denunciato da agenti della polizia stradale di Bolzano. I poliziotti si erano presentati per dei controlli all'esame in corso alla motorizzazione civile del capoluogo altoatesino, per l'atteggiamento nervoso e sospetto l'uomo, residente in Val Pusteria, è stato controllato in modo approfondito. A questo punto è stata scoperta la microcamera.

L'uomo, pur avendo superato l'esame senza errori, non potrà prendere in consegna la patente. (ANSA).