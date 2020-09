Trento, cerimonia per ex internati militari

(ANSA) - TRENTO, 08 SET - La sezione del Trentino dell'Associazione nazionale ex internati (Anei) e dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi) ha ricordato questo mattina il sacrificio dei militari italiani internati nei campi di concentramento nazista con una breve cerimonia organizzata presso la lapide commemorativa posta sulla facciata del Palazzo della Provincia di Trento, in piazza Dante a Trento.

Alla cerimonia erano presenti anche il commissario del Governo per la provincia di Trento Sandro Lombardi, il sindaco del capoluogo Alessandro Andreatta e i rappresentanti locali dell'Assocazione nazionale alpini (Ana) e della Croce rossa militare.

Prima della deposizione di una corona commemorativa, il presidente dell'Anpi del Trentino, Mario Cossali e dell'Anei ,Maurizio Tomasi hanno ricordato il sacrificio dei 230.000 militari italiani internati dopo l'8 settembre 1943, di cui 10.000 trentini (in 800 non fecero mai ritorno). (ANSA).