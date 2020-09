Ordigno bellico trovato in centro a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 08 SET - Durante lavori di scavo in piazza Verdi, in centro storico a Bolzano, è stato rinvenuto un ordigno bellico. Si tratta del secondo rinvenimento nel giro di neanche un anno nel mega cantiere per il centro commerciale WaltherPark del magnate austriaco Renè Benko.

Lo scorso ottobre, sempre in piazza Verdi, era stata infatti trovata una bomba aerea della seconda guerra mondiale sul versante di ponte Loreto. Questa volta i problemi alla viabilità dovrebbero essere limitati, perché l'ordigno si trova in una zona laterale della piazza, non attraversata dalle macchine, a pochi metri dalla linea ferroviaria del Brennero che all'epoca fu l'obbiettivo degli attacchi americani.

Sul posto è intervenuto personale del 2/o reggimento genio guastatore alpino. L'ordigno è una bomba aerea Anm64 di 500 libbre di fabbricazione americana. Trattandosi dello stesso tipo di quella trovata l'anno scorso le modalità di intervento saranno simili.

Lo scorso 20 ottobre l'autostrada A22, la strada statale SS12 e la ferrovia del Brennero erano state chiuse per la durata dell'operazione. Nel centro storico 4.000 residenti della zona rossa avevano dovuto lasciare i loro appartamenti, tra loro anche 800 ospiti di alberghi, mentre 60.000 residenti nella cosiddetta zona gialla erano dovuti rimanere in casa senza scendere in strada.