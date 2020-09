Coronavirus: Kompatscher, strategia comune per stagione sci

(ANSA) - BOLZANO, 08 SET - La stagione dello sci rappresenta una particolare sfida nella lotta anti-covid. Per questo motivo il governatore Arno Kompatscher ha partecipato ieri ad una teleconferenza con ministri e sottosegretari di Austria, Germania e Svizzera. "Abbiamo convenuto sul fatto - ha detto - che serve una strategia comune e un costante flusso di informazioni". Il presidente della Provincia di Bolzano ha anche auspicato che, in caso di aumento dei contagi, i confini non vengano richiusi, ma che ci sia una differenziazione tra regioni. (ANSA).