Coronavirus: 3 nuovi contagi e 6 ricoveri in Trentino

In calo oggi il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Trentino, su 593 tamponi analizzati ieri. L'azienda provinciale per i servizi sanitari comunica nel suo rapporto quotidiano che ci sono tre casi collegati ad una ditta del settore lavorazione carni da qualche giorno sotto controllo dopo il rinvenimento di alcuni focolai.

Tra i nuovi casi - tutti asintomatici - non ci sono minorenni. Sale invece il numero dei ricoveri: i pazienti in ospedale oggi risultano sei, nessuno dei quali in rianimazione.

