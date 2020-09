Alto Adige: migliora Bessone ricoverato per meningite

(ANSA) - BOLZANO, 08 SET - L'assessore altoatesino all'edilizia Massimo Bessone è ricoverato in ospedale a Bolzano per una meningite virale. il Il tampone Covid è risultato negativo. "Sto comunque migliorando", fa sapere all'ANSA l'esponente della Lega.

"Il 23 agosto - racconta - ho incominciato a stare male".

Al mal di testa si è poi aggiunta la febbre molto alta. Il 27 agosto Bessone è stato ricoverato in ospedale con la diagnosi di meningite virale, prima in Medicina a Bressanone e poi in Neurologia a Bolzano, dove si trova tuttora. Numerosi gli auguri sui social media dai compagni di partito e di coalizione.

