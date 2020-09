Coronavirus: altri 17 positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 07 SET - Altre 17 persone positive al Covid registrate oggi in Trentino dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari su 322 tamponi analizzati ieri. I nuovi casi non riguardano i focolai del settore della lavorazione carne accertati nei giorni scorsi. Dei 17 nuovi casi, 8 presentano sintomi e fra loro c'è anche un minorenne.

I ricoveri in ospedale restano stabili (5 pazienti, nessuno in rianimazione).

Nelle aziende per la lavorazione della carne intanto si sta svolgendo un'ulteriore campagna di screening per allargare i controlli anche alla cerchia dei contatti dei dipendenti e dei loro familiari. Non si esclude che qualche nuovo contagio possa emergere nei prossimi giorni, ma gli esperti dell'Azienda sanitaria ritengono che la situazione sia "ragionevolmente sotto controllo". (ANSA).