Coronavirus: cresce focolaio 'carne' in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 06 SET - In Trentino si allarga il perimetro dei focolai rinvenuti nei giorni scorsi dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Le indagini epidemiologiche, estese anche ai familiari dei lavoratori risultati positivi ai primi test, stanno confermando infatti i sospetti delle autorità sanitarie. Dei 33 nuovi casi riportati oggi nel consueto report quotidiano, 25 vanno messi in relazione alle attività di lavorazione della carne da dove si è sviluppato il primo focolaio, poi esteso anche ad altre attività produttive del settore. Tuttavia, di questi, solo un terzo riguarda lavoratori perché la gran parte dei tamponi positivi è relativo ai loro familiari.

I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 554 tamponi. Sono stati registrati 7 nuovi casi positivi. 1.273 persone sono in isolamento domiciliare. In calo il numero di persone in isolamento dopo il ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta (95). (ANSA).