Niente vaccino, 939 bambini esclusi dall'asilo in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 05 SET - In Alto Adige niente scuola materna per 939 bambini che non sono in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Si tratta soprattutto di bambini iscritti alle scuole di lingua tedesca (825 su 11.926) e ladina (52 su 708), mentre 60 sono nelle scuole materne italiane (su 347). Secondo quanto previsto a livello provinciale, infatti, è necessario presentare il certificato vaccinale alle direzioni delle scuole dell'infanzia: se il bambino non è in regola con i 10 vaccini obbligatori l'iscrizione alla scuola materna decade.

Il bambino potrà comunque essere riammesso a scuola, a patto che sia in regola con le vaccinazioni. "I genitori devono rivolgersi all'Ufficio igiene del proprio distretto e prenotarsi per vaccinare il piccolo. Con questa documentazione potranno effettuare la nuova iscrizione; però nella scuola scelta potrebbero non esserci più posti disponibili e quindi si dovrà cambiare sede", ha spiegato al quotidiano Alto Adige la direttrice provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana, Manuela Pierotti. (ANSA).