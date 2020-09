Incidenti in montagna in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 05 SET - Diversi gli incidenti in montagna oggi in regione. I più gravi riguardano una donna di Bergamo di 49 anni è stata trasportata in elicottero in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere precipitata per alcuni metri in parete sul Diedro Armani - Torre d'Ambiéz (Dolomiti di Brenta). La donna stava affrontando il quarto tiro da prima di cordata quando, per cause da accertare, è precipitata sbattendo violentemente sulla roccia e perdendo conoscenza. Mentre la donna veniva trasferita all'ospedale Santa Chiara di Trento, l'operatore della del Soccorso alpino della Stazione San Lorenzo in Banale, supportato da una guida alpina che si trovava sul posto, ha assistito le tre compagne, rimaste illese, nella calata fino alla base della parete e, successivamente, le ha accompagnate a valle in sicurezza.

Altro grave incidente in montagna anche in Alto Adige, in Val Ridanna. Un alpinista altoatesino che stava camminando verso cima del Capro è stato trasportato dal Pelikan 2 in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano dopo essere scivolato per 200 metri su un sentiero ghiacciato. (ANSA).