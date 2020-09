Coronavirus: 53 positivi in Trentino, 30 legati a focolaio

(ANSA) - TRENTO, 05 SET - Sono 53 i casi positivi riscontrati oggi dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari in Trentino e 30 di questi sono collegati direttamente o indirettamente ai focolai nella filiera della lavorazione della carne. Gli altri positivi, come già avvenuto nei giorni scorsi, dipendono invece da rientri da altre regioni o stati o altre casistiche particolari ed isolate. La situazione del primo focolaio legato all'attività di lavorazione della carne è pertanto la seguente: su circa 140 addetti i contagiati sono 114, rispetto ai numeri di ieri, altri 6 nuovi casi. Le indagini epidemiologiche dell'Apss hanno preso in esame anche l'incidenza del contagio rispetto alle singole mansioni ed è risultata una percentuale molto alta (90%) nelle attività che vanno dalla disossatura alla macellazione al facchinaggio, mentre fra gli autisti il problema è sensibilmente più contenuto (25%).

L'indagine è stata estesa anche ai gruppi familiari: fra i conviventi, al momento sono stati riscontrati 16 positivi, fra cui alcuni bambini, tutti asintomatici o sintomi lievissimi.

In una seconda ditta della medesima filiera sono stati rinvenuti 3 soggetti positivi a fronte dei 100 tamponi mirati eseguiti tanto che l'Azienda sanitaria confida di poter classificare come scongiurato il rischio che divampasse un secondo focolaio. Per sicurezza tuttavia nei prossimi giorni saranno i eseguiti tamponi anche ad un secondo cerchio di contatti.

Sono invece una decina i casi positivi emersi da una terza realtà produttiva, dove la notte scorsa è stata effettuata la sanificazione straordinaria dei locali e dei macchinari. (ANSA).