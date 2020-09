Carabinieri: generale Cantoni lascia per incarico a Roma

(ANSA) - TRENTO, 05 SET - Il comandante della Legione carabinieri "Trentino Alto Adige, generale di Brigata Ugo Cantoni, nella mattinata si è recato in visita al Comando Provinciale di Trento per portare il suo saluto in previsione dell'imminente trasferimento a Roma, dove assumerà un prestigioso incarico presso il Comando generale dell'Arma.

Il generale, ricevuto dal comandante provinciale, dagli ufficiali e da una rappresentanza dei militari della sede e dei Reparti che operano sul territorio - riferisce una nota - ha ringraziato tutto per il quotidiano impegno profuso, sottolineando la fondamentale importanza ed efficacia della capillare presenza dell'Arma nel tessuto locale, per garantire sicurezza e fornire adeguate risposte ai cittadini.

In particolare, Cantoni ha posto l'accento sulla "convinta risposta, che l'Arma dei Carabinieri ha dato - in provincia di Trento come nel resto del Paese - nell'affrontare l'attuale emergenza sanitaria per il contenimento del Covid 19, assicurando ai cittadini la tradizionale empatia, il sicuro sostegno e la concreta vicinanza, anche nella difficile situazione". (ANSA).