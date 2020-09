Turista tedesco muore dopo caduta di 100 metri in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 04 SET - Un turista tedesco di 72 anni è morto questa mattina precipitando per un centinaio di metri nella zona di Cima Pope, sul Latemar, in Trentino. L'uomo, che era partito dal passo Costalunga per un'escursione in mattinata assieme al figlio, con cui era in vacanza, sarebbe scivolato su un pendio molto ripido dopo aver perso il sentiero principale.

Sul posto, per l'intervento di recupero, il Soccorso alpino e l'elicottero, allertati dal figlio della vittima. (ANSA).