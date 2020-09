Scuola: Giudiceandrea, ripartire con regole chiare

(ANSA) - BOLZANO, 04 SET - La prossima settimana la scuola riparte dopo i mesi di lezioni a distanza dovuti alla pandemia.

"Finalmente - dice il Presidente di Assoimprenditori Alto Adige Federico Giudiceandrea - ragazze e ragazzi possono tornare in classe e frequentare nuovamente le lezioni in presenza, rivedersi con compagni e insegnanti, per apprendere, confrontarsi e formarsi a scuola. In questi mesi ci siamo resi conto di quanto questo sia fondamentale".

"La scuola - prosegue - dà la possibilità di sperimentare, scoprire i propri talenti e le proprie inclinazioni. In classe si impara anche a relazionarsi e a collaborare con gli altri, a sviluppare quelle competenze che saranno poi fondamentali nella vita sociale e lavorativa di ognuno. Auguriamo a tutti - scolari, studenti, personale docente e amministrativo - un anno scolastico il più possibile rispondente alle proprie aspettative".

Per la sicurezza di tutti e per permettere alle famiglie, ma anche alle imprese in cui lavorano i genitori di scolari e studenti, di organizzarsi, Assoimprenditori sottolinea la necessità di regole chiare: "Dal trasporto scolastico alle procedure da seguire a seguito di un caso di positività in classe, è importante sapere il prima possibile come comportarsi", è la richiesta avanzata da Giudiceandrea. (ANSA).