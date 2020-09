Scuola:Salvini, Azzolina incapace, copi modello Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 03 SET - "Se uno non è capace allora deve copiare. Suggerisco perciò alla ministra Azzolina di copiare il modello bolzanino. Qui i ragazzi stanno tornando nelle aule senza banchi con le rotelline, plexiglas o mascherine". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa a Bolzano. "Come Genova è stata un modello per la ricostruzione del ponte - ha proseguito - Bolzano lo è per la ripresa della scuola. La ministra venga qui a farsi un'idea, le pago io il biglietto d'aereo". (ANSA).