Salvini, a Bolzano per vincere non per partecipare

(ANSA) - BOLZANO, 03 SET - "La Lega a Bolzano per la prima volta partecipa alle elezioni comunali non per partecipare ma per vincere". Lo ha detto il leader del Carroccio Matteo Salvini, intervenendo in campagna elettorale. "Spero proprio di evitarmi il ballottaggio, casomai torno a Trento che mi trovo più comodo", ha ironizzato Salvini. "La Lega a Bolzano governa in Provincia e si appresta anche a governare la città".

In riferimento all'alleanza di centrodestra, Salvini ha detto che si tratta di un modello di Bolzano per Bolzano, che non è stato imposto da Roma, e che potrà essere replicato l'anno prossimo anche a Milano, Roma e Torino. Ci presentiamo con persone che arrivano dal mondo delle imprese e della vita sociale, mentre la sinistra è costretta a recuperare il solito vecchietto, non anagrafico ma ideologico", ha detto il leader del Carroccio. Al candidato sindaco del centrodestra Roberto Zanin Salvini ha detto che "tra un mese, quando tu festeggerai il tuo successo, io sarò sotto processo per aver difeso i confini del Paese come lo hanno fatto tanti nonni qui in Alto Adige". (ANSA).