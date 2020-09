Duemila euro per 'pulizia' tappeti denunciati

(ANSA) - BOLZANO, 03 SET - Hanno preteso duemila euro per la "pulizia" di tre tappeti orientali, che però non sono stati ne lavati e ne riparati. I carabinieri di Appiano hanno così sventato il tentato raggiro di una coppia di anziani. I due sono stati contattati da due cittadini tedeschi, di 19 e 43 anni, che appunto hanno preteso questa cifra esorbitante senza ricevuta e bolla di consegna. A questo punto i militari sono intervenuti e hanno denunciato i due per tentata truffa aggravata in concorso.

Al fine di non incorrere in spiacevoli sorprese e di non cadere nei tranelli e raggiri di malintenzionati, i Carabinieri ricordano che in situazioni dubbie è sempre bene allertare le forze dell'ordine. (ANSA).