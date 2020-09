Alto Adige: Salvini, vorrei capire cosa mi dice il medico

(ANSA) - BOLZANO, 03 SET - "Sogno il mondo nel quale si parlano tutte le lingue, ma in attesa che si avveri questo sogno vorrei capire cosa ci diciamo quando vado dal medico". Il leader della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa a Bolzano, è intervenuto sulla polemica in corso in Alto Adige sull'emendamento della Lega al dl semplificazioni, che consentirebbe a medici che parlano solo tedesco di iscriversi all'ordine bolzanino e ad esercitare la professione nel settore privato in Alto Adige. (ANSA).